Een optische illusie in het voetbal: 'spookdoelpunt' resulteert in een van de meest bizarre goals ooit

Ongelooflijke beelden uit de Kroatische voetbalcompetitie. Hajduk Split won voor eigen publiek met 2-0 van Slaven Belupo en scoorde daarbij een van de meest opmerkelijke doelpunten van het seizoen.

De bezoekers leken een kwartier voor tijd te profiteren van een slechte uitworp van Split-doelman Posavec. Die gooide de bal recht in de voeten van een tegenstander, waarna de 23-jarige Kroaat gelobt werd. Posavec herstelde echter zijn fout met een spectaculaire duik. Hij vloog tegen zijn netten, terwijl de bal in de voeten van een verdediger terechtkwam.

Dat hadden de spelers van Belupo echter niet zo begrepen, die door een optische illusie dachten dat de bal wel binnen was gegaan. Een soort 'spookdoelpunt'. Er werd gevierd op het veld en doelman Jezina was zo blij dat hij naar de bank liep. Maar de vreugde was van korte duur want Hajduk zette meteen een counter op waaruit Juranovic de 2-0 scoorde in open doel. Gelukkig, want zijn controle was niet al te best. Meteen boeken toe voor de bezoekers, die niet meteen begrepen wat er gebeurd was.

De verwarrende beelden:

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedocili smo zaista jednom od najcudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL ?? pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019

Een tweede camerastandpunt bracht vervolgens het antwoord: de bal kwam via de paal terug in het spel.