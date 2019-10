Naaktfoto’s van Congreslid gelekt

Het ethisch comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek geopend naar Katie Hill (32). Die is verwikkeld in een seksschandaal nadat een conservatieve blog en de Daily Mail enkele smeuïge verhalen en naaktfoto’s van de Democratische politica hadden gepubliceerd.

Volgens de blog had Hill, sinds vorig jaar een van de eerste openlijk biseksuele vrouwen in het Congres, een relatie met een medewerkster van haar campagne in 2018 en daarna ook nog met een medewerker in het Congres. Terwijl ze de eerste relatie toegeeft – het zou gaan om een driehoeksrelatie waarbij ook haar man betrokken was – ontkent ze de tweede met klem. Volgens de Democrate zit haar man, met wie ze in een vechtscheiding zit, achter de perslekken. “Het lijkt erop dat hij mij wil vernederen”, zegt ze.

Volgens The New York Times hebben Republikeinse tegenstanders de expliciete foto’s intussen al op Twitter gedeeld. “Ik vind het walgelijk dat mijn tegenstanders een dergelijke privézaak willen uitbuiten voor politieke doeleinden. Deze gecoördineerde poging om mij en mijn naasten kapot te maken, is degoutant en zal niet lukken”, reageert Hill. Ze heeft intussen een klacht ingediend bij de politie.(krs, jvt)