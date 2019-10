Amper vijf jaar in nationale politiek en al aan de top

Na zijn aankondiging vrijdag dat hij al begin november de Wetstraat 16 verlaat om zich voor te bereiden op het voorzitterschap van de Europese Raad, heeft Charles Michel niet lang geaarzeld om zijn opvolger voor te stellen. Het kernkabinet van de minderheidsregering besliste zaterdagnamiddag dat huidig minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès de nieuwe premier wordt. Zij was de enige naam die Michel zelf naar voren wilde schuiven, ondanks de twijfels bij coalitiepartners CD&V en Open VLD.

Wilmès maakte immers pas vijf jaar geleden haar entree in de nationale politiek, toen ze als opvolgster van Didier Reynders in de Kamer mocht zetelen. Een jaar later al, in 2015, dropte Michel haar in zijn regering, nadat Hervé Jamar moest worden vervangen als minister van Begroting.

Australische man

Wilmès werd geboren in 1975 in Elsene, bracht haar kindertijd door in het Waals-Brabantse Graven (Grez-Doiceau) en verhuisde later naar Brussel. Na haar studies toegepaste communicatie ging ze aan de slag als financieel beheerder bij de Europese Commissie. Ze vestigde zich samen met haar Australische man in haar huidige woonplaats, de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode, en behaalde nog een licentiaatsdiploma financieel management.

September 2015. Michel kijkt fier toe terwijl Wilmès de eed aflegt als minister van Begroting bij de koning. Photo News

Ondanks haar beperkte ervaring – ze was in 2006 wel schepen geworden in haar gemeente – leek Begroting Wilmès op het lijf geschreven. Ze moest echter lijdzaam toezien hoe de regering haar belofte uit 2014, een begroting in evenwicht, helemaal liet schieten. Toen N-VA eind vorig jaar de regering verliet, kreeg Wilmès er – naast Begroting – nog Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij. Die drie bevoegdheden zullen vanaf volgende week worden uitgeoefend door de nieuwe MR-minister, huidig Kamerfractieleider David Clarinval.

Wilmès beschouwt het als haar belangrijkste opdracht “om de stabiliteit en de continuïteit te verzekeren bij het beheer van de lopende zaken”. Zij gaat ook de geschiedenis in als de eerste vrouwelijke premier van het land, zij het dan als interim en slechts gesteund door 38 van de 150 Kamerzetels. “Hopelijk zo kort mogelijk”, tweette Alexander De Croo nadat hij Wilmès had gefeliciteerd met haar nieuwe job. “Ons land heeft nood aan een volwaardige federale regering.” Maar aangezien de federale formatie al vijf maanden in het slop zit en er weinig hoopgevende signalen komen uit de gesprekken tussen N-VA en PS, zou zelfs de interimjob van Wilmès weleens een hele tijd kunnen duren.

“Hopelijk zo kort mogelijk”

Het kernkabinet besliste zaterdagmiddag eveneens dat MR ook de opvolger van Didier Reynders zal leveren wanneer de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie naar de Europese Commissie trekt en er op dat moment nog geen nieuwe regering gevormd zou zijn. Reynders’ bevoegdheid Europese Zaken zou wel naar CD&V-vicepremier Koen Geens gaan. Normaal moest Reynders al begonnen zijn in zijn nieuwe functie, maar de Europese Commissie van toekomstig voorzitter Ursula von der Leyen heeft vertraging opgelopen door de afwijzing van drie kandidaat-commissarissen door het Europees Parlement. Momenteel mikt Von der Leyen op 1 december als startdatum.