“Container was deel van konvooi met honderd mensen”

De vijfde man had net de oversteek gemaakt vanuit Frankrijk en werd opgepakt in de haven van Dublin. Hij zou van Noord-Ierse nationaliteit zijn, net als de chauffeur van 25 die de lorry na de overtocht in het VK aanhaakte en meteen na de ontdekking van de lichamen gearresteerd werd.

Of de 23-jarige man de chauffeur is die de truck doorheen Frankrijk en België naar Zeebrugge reed, en onderweg de transmigranten oppikte, is nog niet duidelijk. Ook de vorige eigenaars van de lorry, een Brits koppel uit Warrington, zit in de cel. Net als een man van 48 die later nog werd gearresteerd. Dat maakt in totaal al vijf arrestaties.

Gisteren werd ook duidelijk dat de koelcontainer niet zou hebben aangestaan en dat de slachtoffers niet bevroren maar gestikt zijn. Volgens een Vietnamese priester uit de provincie waar de meeste slachtoffers vandaan zouden komen, maakte de frigotrailer deel uit van een groter konvooi van wel drie trailers waarbij honderd mensen overgezet zijn. In één container met 39 personen aan boord liep het fout. Waar de twee andere containers met mensen terechtgekomen zijn, is op dit moment niet duidelijk.

Nieuwe migranten onderschept

Ondertussen komt er geen einde aan de mensenhandel richting het Verenigd Koninkrijk. Zaterdagochtend zijn in ons land weer twee vrachtwagens met transmigranten aan boord tegengehouden. Een vrachtwagen werd door de wegpolitie gestopt op de Expressweg in Brugge. In de laadruimte bevonden zich negen Irakezen, ze zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken Een tweede vrachtwagen met elf Eritreeërs aan boord – vrouwen, mannen en kinderen – kon tegengehouden worden in Sint-Truiden. De Roemeense chauffeur die op weg was naar het Verenigd Koninkrijk is meegenomen voor verhoor. In beide zaken vermoedt het gerecht dat de transporten werden geregeld door mensensmokkelaars.