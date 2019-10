Zware brand in Borgworm onder controle

In Borgworm, in de provincie Luik, is de zware gebouwbrand op de Romeinse steenweg onder controle. Dat hebben de hulpdiensten gemeld.

Een zestigtal brandweerlieden van de zones Borgworm, Hannuit, Luik en Tongeren kwamen in de nacht van zaterdag op zondag ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Ook de civiele bescherming was aanwezig.

Rond 5 uur ’s ochtends was het vuur eindelijk onder controle. De brandweer van Borgworm kan zich op dit moment nog niet uitspreken over de aard van het incident of over het getroffen gebouw.