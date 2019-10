“Brexit uitstellen, anders geen verkiezingen”: twee Britse oppositiepartijen stellen voorwaarden

De leiders van twee Britse oppositiepartijen hebben gezegd dat ze bereid zijn om in te stemmen met nieuwe verkiezingen, zoals premier Boris Johnson wil, maar alleen op voorwaarde dat de Europese Unie de Brexit uitstelt tot januari. Dat zeggen Ian Blackford van de Schotse nationalistische SNP en zijn collega van de Liberaal-Democraten Jo Swinson in een zaterdagavond op Twitter gepubliceerde brief aan Europees president Donald Tusk.

Indien de Brexit met drie maanden wordt uitgesteld en de datum van de uitstap daardoor naar eind januari wordt verschoven, dan kan de oppositie samenwerken om nieuwe verkiezingen dit jaar mogelijk te maken, luidt het. “We hopen allemaal op verkiezingen die deze hopeloze situatie kunnen doorbreken”, zeiden Blackford en Swinson nog.

Tusk heeft de 27 overblijvende EU-landen eerder al geadviseerd om akkoord te gaan met het Britse verzoek om de Brexit uit te stellen tot 31 januari en zo volgende week een chaotisch vertrek van het Verenigd Koninkrijk te vermijden. Een van de mogelijkheden is een “flextension”. Het uitstel zou in dat geval tot 31 januari lopen, maar wel ingekort kunnen worden indien de ratificatie van het echtscheidingsakkoord sneller kan afgerond worden.

Johnson wil intussen maandag het Britse parlement laten stemmen over vervroegde verkiezingen op 12 december. Voor de benodigde tweederdemeerderheid in het parlement heeft hij echter de hulp nodig van de oppositie. De socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn maakte eerder al duidelijk dat zijn Labour-partij nieuwe verkiezingen niet in de weg zal staan op voorwaarde dat het scenario van een brexit zonder akkoord van tafel is.

Het VK had eigenlijk al op 31 maart uit de EU moeten stappen, precies twee jaar nadat de Britten officieel hadden aangemeld dat ze de club willen verlaten. Sindsdien is de brexit al tweemaal uitgesteld omdat het Britse parlement geen echtscheidingsakkoord met de EU heeft geratificeerd, en tegelijkertijd een chaotisch vertrek zonder akkoord uitsluit. Uitstel vereist de unanieme goedkeuring van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten, in overeenstemming met de Britse regering.