In Engeland keken ze likkebaardend naar de comeback van Leandro Trossard: “Hij maakte het verschil voor Brighton”

Leandro Trossard heeft bij zijn eerste speelminuten sinds de liesblessure die hij opliep bij de Rode Duivels meteen indruk gemaakt voor zijn club Brighton. In een matige wedstrijd tegen Everton hielp de ex-Genkenaar de match in het voordeel van zijn team te doen overhellen. “Hij was een verademing”, keken ze op in het Engelse voetbalpraatprogramma Match of the day.

Trossard, die begin september uitviel met een liesblessure op training bij de Rode Duivels, sloeg zaterdagmiddag gensters bij zijn comeback. De Maasmechelaar mocht nog maar 25 minuten meespelen bij Brighton Hove & Albion, maar bracht de snelheid, dribbels en creativiteit die zijn ploeg op dat moment ontbeerde. Hij lag ook direct aan de basis van de late 3-2, het winnende doelpunt. Zijn scherpe voorzet werd door Everton-verdediger Lucas Digne in eigen doel gewerkt.

In het prestigieuze Engelse voetbalpraatprogramma Match of the day keken ze likkebaardend toe. “Eén persoon maakte het verschil. Leandro Trossard kwam het veld in en was meteen dreigend”, aldus presentator Gary Lineker.

Foto: Photo News

“Hij bracht de kwaliteit die nodig was om deze match open te breken”, vertelde analist Jermaine Jenas. “Het was geen denderende match, maar deze jongen was echt een verademing. Wij was scherp, amuseerde zich op de linkerkant. Hij vroeg de bal constant, liep zich voortdurend vrij, durfde een verdediger te dribbelen en de bal in de zestien te gooien. En ineens zag je dat het hele stadion begon te geloven dat Brighton deze match nog kon winnen. Dat zie je ook bij de goal: hij straalt uit ‘geef mij de bal, ik doe er wel wat mee’. Het was een geweldige cameo.”