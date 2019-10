Opgelet: draai de klok niet zomaar een uurtje terug

Zondag zijn we overgeschakeld naar het winter uur en naar goede gewoonte zullen horlogemakers komende maandag bakken werk hebben: als je een mechanische klok of horloge hebt, draai je deze best niet terug, maar wel vooruit. Je kan het horloge ook altijd stilleggen en een uurtje wachten.

Het raderwerk van een mechanisch horloge of klok is bijzonder fragiel. Het is overigens gemaakt om slechts in één richting (vooruit) te gaan. Draai je de klok toch terug, loop je het risico het één en ander te forceren. In het slechtste geval maak je de mechaniek stuk.

Wat dan wel? Je moet je horloge elf uur vooruit draaien. Heeft je mechanisch uurwerk een aanduiding van datum? Dan moet je een hele maand vooruit draaien. Je kan het ook een uurtje stilleggen. Als je horloge met een batterij werkt, moet je je geen zorgen maken en je de tijd wél een uurtje terugzetten.

LEES MEER. Klokkenmakers hebben handen vol na overgang winteruur: “Terugdraaien? daar komen brokken van”