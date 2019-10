Belgische wagen “beschoten” in Terneuzen, maar eigenaar had nog celstraf openstaan en is opgepakt

Een Belgische auto is zaterdagavond mogelijk beschoten in het Zeeuwse Terneuzen. De politie doet onderzoek na een melding van een schietincident. Toen de eigenaar van de auto aangifte kwam doen, bleek dat hij had nog een celstraf openstaan. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

Rond 22.45 uur meldde de dertigjarige man dat er op zijn auto was geschoten in Terneuzen. Hij vluchtte vervolgens naar het Rozenpark, waar hij verblef. Daar kwam de politie massaal ter plaatse. De omgeving werd afgezet, ook de Haarmanweg, waar de wagen mogelijk beschoten werd, werd afgezet voor het verkeer.

Agenten onderzochten de auto. Ze stelden vast dat een ruit stuk was, maar verder was er geen sprake van schade. De agenten konden niet vast stellen dat de wagen daadwerkelijk beschoten was. Het voertuig is daarom in beslag genomen voor verder onderzoek.

Celstraf openstaan

De man heeft aangifte gedaan. Op het bureau bleek dat hij nog een celstraf had openstaan. Hij is gearresteerd en overgebracht naar de gevangens. In de woning aan het Rozenpark, waar de man verbleef, vond de politie materiaal om cannabis te telen. Ook troffen agenten 78 gram cannabis aan.