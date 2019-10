11 kilo cocaïne gevonden op Nederlands marineschip na arrestatie van militair op Curaçao

De Nederlandse politie heeft bij het doorzoeken van de Zr. Ms. Johan de Witt in Den Helder zaterdag harddrugs aangetroffen. Het marineschip was donderdag teruggekeerd uit het Caribisch gebied. Een gecombineerd zoekteam van politie en douane trof de drugs aan boord van het marineschip aan verstopt in pakketten. Het gaat om ongeveer 11 kilo harddrugs, vermoedelijk cocaïne, meldde het ministerie van Defensie zondag.

Het doorzoeken begon vrijdag onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland in het kader van een lopend drugsonderzoek. Na de aanhouding van een Nederlandse militair op 24 september op Curaçao waren er sterke aanwijzingen dat er verdovende middelen aan boord waren.

Daarom was besloten bij terugkeer van het schip uit het Caribisch gebied een grote zoekactie te starten. Dat gebeurde onder meer met honden van de douane en inzet van veel mensen. Donderdag is al het personeel bij het van boord gaan gecontroleerd. Ook drie helikopters die aan boord stonden zijn doorzocht. Daarbij was niets aangetroffen. De eerder aangehouden militair, een man van 23 jaar uit Haarlem, zit nog in hechtenis. Het onderzoek richt zich vooral op zijn betrokkenheid.