Lenka walgde van de zure reacties op haar broers foto, tot haar volgers zich er mee moeiden: “Hij was sprakeloos”

Toen Lenka De Laet (18) vrijdag de reacties op het Instagramaccount van haar broer Kiyan (16) las, was ze zo boos dat ze enkele screenshots pakte en met haar Twitter-volgers deelde. “Het enige wat ik kan doen, is hiervan walgen”, schreef ze. Wat ze toen niet kon voorspellen, was de stroom van likes en schouderklopjes die haar tweet teweeg zou brengen.

“Mijn broer (16) leeft al jaren met een depressie,” klinkt het in de tweet die Lenka vrijdag laat online gooide, “wordt jaren gepest, werd al meerdere keren opgenomen in een jeugdpsychiatrie door doemgedachten en dan zie je als oudere zus deze reacties onder een foto die hij plaatste op Instagram. Het enige wat ik kan doen is hiervan walgen.”

De screenshots die ze bij haar tweet voegde, zijn genomen op het Instagram-account van broer Kiyan, die nu in het vierde middelbaar zit. “Hij wordt al vanaf het eerste middelbaar gepest en is daardoor zelfs al eens van school veranderd”, legt ze uit aan onze redactie. “Ik wilde met mijn tweet aantonen hoe sociale media kunnen misbruikt worden. Ik ben vroeger op school ook gepest geweest, maar toen hield het pesten op aan de schoolpoort en kon je thuis rust vinden. Nu gaat het pesten gewoon voort op sociale media.”

Wat Lenka niet had verwacht, was dat diezelfde sociale media zich de dagen na haar tweet van hun mooiste kant lieten zien. Kiyans foto kreeg intussen meer dan 25.000 likes. Meer dan 11.000 reacties - van ‘Held’ tot ‘Kanjer’ en ‘Topper’ - gaven de pesters lik op stuk. “Toen Kiyan mijn tweet vrijdag las, besloot hij zijn foto gewoon te laten staan. ‘Laat ze maar praten’, lachte hij. ‘Ik heb vijftien likes, dat is een persoonlijk record.’ Nu heeft hij dat record weer even moeten bijstellen. (lacht) Hij was sprakeloos. En dolgelukkig.”

“Toen ik mijn verhaal op het werk vertelde, waren er tal van collega’s die de situatie herkenden”, besluit Lenka. “Ik ben blij dat het nu door zoveel mensen gelezen wordt, zodat iedereen zich bewust is van wat haatreacties op sociale media kunnen aanrichten. Maar ik ben ook blij dat er gelukkig ook zoveel warmte te vinden is op sociale media.”