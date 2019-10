39 migranten overleden in koelcontainer: drie verdachten vrijgelaten op borg

Drie verdachten die opgepakt werden in het onderzoek naar de 39 overleden transmigranten, zijn vrijgelaten op borg. Dat meldt Sky News. Volgens verschillende Britse media worden nieuwe arrestaties verwacht.

Volgens de Irish Times zitten de Ierse en Britse politie meer en meer de mensensmokkelbende op de hielen die verantwoordelijk zou zijn voor de tragedie. In Engeland zijn vier mensen gearresteerd, onder wie de vrachtwagenbestuurder.

In Dublin is zaterdagmiddag een 23-jarige Noord-Ier gearresteerd in verband met een niet gerelateerde dagvaarding, met name geweldpleging en het toebrengen van schade. Eamon Harrison is zaterdag voor een rechter verschenen die hem niet op borg vrijliet. De arrestatie gebeurde toen hij met zijn vrachtwagen ontscheepte van een ferry die vanuit Frankrijk kwam. Dat voertuig wekte de interesse op van de politie van Essex die het drama in dat graafschap onderzoekt. De Ierse politie heeft de truck in beslag genomen. Volgens de Irish Times zou die blauwe Scania de laatste drie dagen in Frankrijk zijn geweest. De man heeft volgens de Irish Mirror bevestigd dat hij de laatste dagen in dat land is geweest. Hij zou ook een gsm hebben gehad maar die is nog niet gevonden.