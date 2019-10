Trucker die in Dublin werd opgepakt, was de man die dodencontainer naar Zeebrugge bracht

De 23-jarige man die gisteren in Dublin is gearresteerd, is de chauffeur die de container waarin vorige week 39 lichamen gevonden werden, naar Zeebrugge heeft gebracht. Dat bevestigt het federaal parket.

Dankzij camerabeelden slaagden Belgische speurders erin om de man te identificeren. De informatie is doorgegeven aan de Ierse collega’s die de man aangehouden hebben”, zegt parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt.

De man in kwestie, een 23-jarige Noord-Ier, stapte gisteren in Dublin van een ferry toen hij opgepakt werd. Zijn blauwe vrachtwagen, een Scania, werd in beslag genomen. Nu blijkt dat het met die vrachtwagen is dat hij de container met 39 vluchtelingen in, in Zeebrugge afgeleverd heeft. “Het is nog niet duidelijk of de man wist dat er mensen aan boord waren. We zoeken verder naar de opdrachtgevers van dit konvooi”.