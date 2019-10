LIVE. Trump bevestigt dood van Abu Bakr al-Baghdadi, hoofd van ISIS: “Hij is gestorven als een lafaard”

De Amerikaanse president Trump heeft zondag onverwacht een televisietoespraak gehouden. “Afgelopen nacht heeft de VS ’s werelds belangrijkste terroristische leider gerechtigheid gebracht. Abu Bakr al-Baghdadi is dood”, zei Trump.

Hij prees de moed en ‘stijl’ waarmee de Amerikaanse special forces hun opdracht volbracht hebben. “Dit was al een aantal jaren dé topprioriteit inzake nationale veiligheid van mijn regering (...) Ik heb een groot deel (van de missie nvdr.) kunnen bekijken.” De missie verliep bijzonder vlot, aldus Trump, geen Amerikaanse soldaten kwamen om. Volgens Trump zijn special forces met acht helikopters geland. Vervolgens hebben alle mensen in en rond het huis kunnen uitschakelen. Al-Bagdadhi vluchtte in een doodlopende tunnel onder het huis.

“Hij is gestorven in een tunnel, wenend en smekend”, zei Trump om dan verder te gaan in ongewoon grafische beschrijvingen van het geweld. “Opgejaagd door onze honden smeekte hij om zijn leven. Hij was er alleen (in die tunnel nvdr.), samen met drie kinderen en dan heeft hij zijn vest tot ontploffing gebracht.”

“Als een hond”

“Hij is gestorven als een lafaard, weglopend en wenend. Hij is gestorven als een hond. De wereld is een betere plek.” Nog volgens Trump is het relevant dat de wereld weet dat zijn volgers weten hoe hij gestorven is: “Zijn volgers moeten weten dat hij niet als een held, maar als een lafaard is gestorven.” Het lichaam van al-Baghdadi was verminkt, maar test hebben uitgewezen dat het wel degelijk om de IS-leider gaat, aldus nog Trump. Er werd voorts “een groot aantal” van al-Baghdadi’s strijders gedood.

“Hij was een zieke, verdorven man. De wereld is een betere plek nu hij weg is.” Ook bedankt hij Rusland, Turkije, Irak, Syrië en de Syrische Koerden voor hun steun aan de operatie. “Dit was een bijzonder gevaarlijke operatie, ze waren fantastisch.”

Tot zondagmiddag hebben het Witte Huis en het Pentagon de lippen stijf op elkaar gehouden. Eerder op de dag lekten al verschillende Amerikaanse media dat al-Baghdadi omgekomen was bij een raid in de Syrische provincie Idlib, nabij de Turkse grens. Door de ontploffing werd de formele identificatie van het lichaam bemoeilijkt, maar volgens bronnen Fox News komen “de biometrische data” van het lichaam overeen met die van al-Baghdadi.