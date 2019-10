Club-icoon Raoul Lambert in tranen na groots eerbetoon voor match tegen Standard

Raoul Lambert werd afgelopen week 75 jaar en kreeg zondagnamiddag daarvoor een groots eerbetoon in zijn Club Brugge. Voor de aftrap van de topper tegen Standard verscheen een reusachtige tifo met zijn rugnummer negen over het hele Jan Breydelstadion. Lambert, die ook de aftrap mocht geven, kon zijn tranen niet bedwingen. Lambert voetbalde tussen 1962 en 1980 voor Club Brugge. Hij werd vijf keer kampioen, won drie bekers en speelde ook de UEFA Cup finale tegen Liverpool. In het seizoen 1971-1972 werd hij topschutter.