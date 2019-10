Syrische Koerden vrezen represailles na dood van ISIS-leider al-Baghdadi: “De slapende cellen zullen hem wreken”

De Koerden in Syrië verwachten zich aan represailles vanwege terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) nadat hun leider Abu Bakr al-Baghadi bij een Amerikaanse raid om het leven is gekomen, zo heeft commandant Mazloem Abadi van de Democratische Syrische Strijdkrachten (SDF) zondag gezegd. Deze door Koerden gedomineerde militie was een partner van de VS in de strijd tegen IS in Syrië.