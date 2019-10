Amerikaanse minister van Defensie: “Dood al-Baghdadi is verwoestende klap voor ISIS”

De dood van IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi is een “verwoestende klap” voor de terreurorganisatie, die vreselijke aanslagen heeft uitgevoerd over heel de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zondag gezegd tijdens het CNN-programma “State of the Union”. De Amerikanen blijven waakzaam, en zullen ook achter mogelijke nieuwe leiders van IS aangaan, klinkt het.

“Het was niet alleen hun leider, maar ook de oprichter van de groep. Hij was op veel manieren een inspirerende leider. Hij richtte ISIS op in 2014 en hij zorgde ervoor dat het kalifaat werd opgericht in de regio. Dit is een enorme tegenslag voor hen”, aldus Esper.

Esper voegde ook toe dat de Amerikanen goed in het oog zullen houden welke de volgende stappen zijn. “En als een nieuwe leider of leiders opduiken, dan zullen we ook achter hen aangaan”, zegt de minister.

Volgens Esper gaf president Donald Trump “op het einde van vorige week” het bevel voor de operatie, nadat hij verschillende opties voorgelegd had gekregen. Het doel was om hem gevangen te nemen, of indien nodig te doden. “De president heeft een duidelijke beslissing genomen en onze troepen en partners hebben die op een briljante manier uitgevoerd”, aldus de minister.

“Gevraagd of hij naar buiten wilde komen”

Op de vraag van journalist Jake Tapper of al-Baghdadi zichzelf inderdaad van het leven heeft beroofd, antwoordde Esper: “We hebben gevraagd dat hij naar buiten zou komen en zichzelf zou overgeven. Hij is naar een ondergrondse ruimte gegaan en heeft tijdens het proces om hem eruit te krijgen, een explosievenvest doen ontploffen, zo denken we toch, en zichzelf omgebracht.”

Twee Amerikaanse soldaten raakten licht gewond bij de operatie, aldus Esper nog. Eerder meldde Trump enkel dat een “US K-9”, een politiehond, gewond raakte.

Erdogan: "Keerpunt in strijd tegen terrorisme"

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan denkt dat de dood van al-Baghdadi een "keerpunt in onze gezamenlijke strijd tegen het terrorisme" betekent. Dat heeft hij zondag laten weten in een reactie op Twitter. "Turkije zal de inspanningen tegen het terrorisme blijven steunen, zoals in het verleden ook gebeurde", schrijft de Turkse president nog.

Het Turkse ministerie van Defensie had zondag al verklaard dat voorafgaand aan de Amerikaanse raid informatie werd uitgewisseld tussen Ankara en Washington.