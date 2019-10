Ook Napoli laat punten liggen in Serie A, Atalanta haalt met enorme cijfers uit en is winnaar van het weekend

Zaterdagavond speelden Juventus en Internazionale al gelijk, op zondag liet ook Napoli - de vierde in de Serie A - punten liggen. De Napolitanen kwamen niet verder dan een 1-1 bij SPAL, de voorlaatste. Atalanta had daarentegen geen problemen met Udinese: de club van Timothy Castagne won met maar liefst 7-1 en staat zo plots op drie punten van leider Juventus. Dries Mertens speelde 72 minuten bij Napoli, Castagne stond bij Atalanta de hele partij tussen de lijnen.

Udinese begon niet slecht aan het bezoek in Bergamo. Stefano Okaka, de voormalige spits van Anderlecht, scoorde na twaalf minuten de 0-1. Nadien sloeg de partij echter helemaal om. Josep Ilicic maakte halverwege de eerste helft de gelijkmaker en iets na het halfuur stonden de bezoekers met z’n tienen nadat Nicholas Opoku zijn tweede gele kaart pakte.

Na de rode kaart van Opoku liet Atalanta niets over van Udinese. Luis Muriel scoorde vanaf de stip de 2-1, net voor de rust tikte Ilicic zijn tweede binnen: 3-1. Muriel scoorde vervolgens meteen na de pauze (4-1), enkele minuten later had Mario Pasalic ook zijn goaltje beet (5-1). Muriel vervolledigde zijn hattrick met een tweede penaltydoelpunt in de 75ste minuut. In het slot maakte Amad Traoré nog de 7-1. Bijzonder zware cijfers.

Een paar honderd kilometer naar het oosten begon Napoli goed aan de partij tegen SPAL. Arek Milik opende na negen minuten al de score. Maar na een kwartier voetballen stond het zowaar weer gelijk na een treffer van Jasmin Kurtic. Die stand zou ook tot het einde van de partij op het scorebord blijven.

In de stand laat Napoli na om te profiteren van het puntenverlies van zowel Juventus als Internazionale. Atalanta profiteert wel volop: het blijft alleen derde en volgt nu op amper drie punten van Juventus en twee van Inter. Napoli blijft vierde, zes punten achter Juventus.