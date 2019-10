Club Brugge-trainer Philippe Clement: “Sommige spelers hadden voor de match moeten aangeven dat ze minder fris waren”

Club Brugge-trainer Philippe Clement was na afloop van de topper tegen Standard (1-1) streng voor zijn spelers. “Ik vond een aantal jongens minder fris vandaag, en dat hadden ze gewoon moeten aangeven voor de match.” Hij leek daarmee vooral de bij de rust gewisselde Percy Tau en Mats Rits te viseren. Clement prikte ook naar Michel Preud’homme, die zich met Standard wel érg defensief kwam presenteren. “Dit zijn niet echt de matchen die je verwacht tussen de eerste en de tweede in de stand.”

Clement heeft zich nog niet al te vaak kwaad moeten maken dit seizoen, maar na de eerste helft tegen Standard was het we zover. Club Brugge had nagenoeg niets gecreëerd en was op achtervolgen aangewezen. Een eerste competitienederlaag leek eraan te komen. “Ik heb me bij de rust heel boos gemaakt over een aantal dingen, maar ik ben wel blij met de reactie in de tweede helft”, vertelde Philippe Clement bij Play Sports. “Na rust hebben we wel laten zien waarom ze op de eerste plaats staan. Alleen spijtig dat we die tweede goal niet meer kunnen maken.”

Foto: BELGA

Clement greep ook wel stevig in. Nadat hij eerder de geblesseerde Clinton Mata al naar de kant had gehaald, soupeerde hij halfweg al zijn wissels op door ook Mats Rits en Percy Tau in de kleedkamer te houden. “Dat had niets te maken met het feit dat het me hoog zat, maar wel met het feit dat je ziet dat je iemand voorin nodig hebt die meer duels wint. En dat je ziet dat je verdedigende middenvelder altijd de vrije man is, en we daar veel te weinig met de bal deden. Geen verwijt naar die jongens die eraf zijn gegaan, want die hebben veel gegeven de voorbije weken”, aldus Clement.

Prikje naar Preud’homme

Wat Clement hen wèl verwijt, is dat ze niet aangaven dat ze moe waren. ”Daaruit blijkt nog maar eens dat het heel belangrijk is om op de juiste momenten te kunnen roteren, om eens iemand rust te kunnen gunnen om volgende keer fris te zijn. Daar gaan we het deze week eens over hebben. Ik vond een aantal jongens minder fris vandaag, en dat hadden ze gewoon moeten aangeven voor de partij. Dan hadden we andere keuzes kunnen maken.”

Foto: BELGA

Club Brugge had wel de grootste moeite met de stevige organisatie van Standard. Ook toen blauw-zwart na rust beter speelde, kreeg het amper een echte kans bij elkaar gevoetbald. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat je een tegenstander hebt die zich volledig aanpast aan jou, en op je aanvallers, middenvelders en zelfs op je backs mandekking doet. Dan is het moeilijk om ruimtes te vinden. Dit zijn niet echt wedstrijden die je verwacht tussen de eerste en de tweede in de stand, maar zo’n match was het wel”, prikte Clement nog naar Standard.

LEES OOK. Club Brugge en Standard houden het op gelijkspel in teleurstellende topper

LEES OOK. COMMENTAAR. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle na Club Brugge - Standard: “Flauw, flauw, flauw”

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Twee onvoldoendes bij Club Brugge, twee uitblinkers bij Standard