“Gerechtigheid gebracht”: bekijk hier de volledige speech van Trump over de dood van ISIS-leider al-Baghdadi

De leider van terreurgroep Islamitische Staat is in de nacht van zaterdag op zondag in Syrië gedood door Amerikaanse elitetroepen. Dat maakte president Donald Trump zondag bekend tijdens een persconferentie. Bekijk de speech hier terug.

“Afgelopen nacht heeft de VS ’s werelds belangrijkste terroristische leider gerechtigheid gebracht. Abu Bakr al-Baghdadi is dood”, liet Trump weten. “Hij is gestorven als een lafaard, weglopend en wenend. Hij is gestorven als een hond. De wereld is een betere plek”, klonk het nog.

De leider van ISIS kwam om het leven bij een raid van Amerikaanse special forces op een huis in het noordwesten van Syrië. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bomgordel ontploffen in een doodlopende tunnel onder de woning.

