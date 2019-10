Virton houdt kansen op eersteperiodetitel gaaf na prangende zege tegen Roeselare

Op twee speeldagen van het einde blijft het ongemeen spannend in de eerste periode van de Proximus League (1B). Excelsior Virton sloot zondag de twaalfde speeldag af met een felbevochten thuisoverwinning tegen Roeselare. In het Yvan Georgesstadion werd het 3-2. Virton blijft zo tweede op een punt van OH Leuven.

Virton was vooraf gewaarschuwd, want Roeselare leek zijn tweede adem gevonden te hebben. Na klinkende thuiszeges tegen titelkandidaten OH Leuven (3-1) en Union Saint-Gilloise (3-0) volgde de verre verplaatsing naar de provincie Luxemburg. De West-Vlamingen klommen in de eerste helft ook op voorsprong. Bassani (12.) buffelde het leer in doel: 0-1. Met een heerlijke volley bracht Jordanov (22.) Virton langszij. Het loeiharde schot van Naessens (37.) ging minstens zo mooi binnen, maar toch ging Roeselare niet met een voorsprong de rust in. Couturier (41.) liep de voorzet van Soumaré in een tijd binnen: 2-2. De wedstrijd was net iets meer gesloten na de pauze. Toch viel er opnieuw een wonderknappe goal. De verre uithaal van Cruz (72.) verdween in de winkelhaak en bezorgde Virton drie belangrijke punten in de strijd om de eerste periode.

Eerder deze speeldag won Oud-Heverlee Leuven de topper van Westerlo (2-1), waardoor OHL (25 ptn) aan de leiding gaat. Virton volgt op één punt. Westerlo en Union, dat Lommel vloerde (2-1), delen met 22 punten de derde plaats. Op de volgende speeldag is OHL-Union de blikvanger. Wellicht wordt de strijd om de eerste periodetitel pas op de slotspeeldag beslecht. Dan kijkt de top vier elkaar in de ogen met Union-Westerlo en Virton-Leuven.

Overigens was er een bekende gast aanwezig in Virton: Nina Derwael, de wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers. Ze kwam haar vriend Siemen Voet, die bij Roeselare speelt, aanmoedigen.