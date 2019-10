Hoogbejaarde Nederlandse vrouw (89) komt met auto in sloot terecht en wordt pas na 18 uur gered

Een 89-jarige vrouw is zondagmiddag in het Nederlandse Dussen (Noord-Brabant) uit haar auto gered. Dat gebeurde maar liefst 18 uur nadat ze met de wagen in een sloot langs de weg belandde.

De wagen, die voor de helft in het water lag en vanaf de weg niet was te zien, werd zondagmiddag rond 12.00 uur opgemerkt door een medewerker van de Nederlandse verkeersorganisatie ANWB, die de politie contacteerde.

Toen agenten arriveerden zagen ze dat er nog iemand in het voertuig zat. Het ging om een 89-jarige vrouw. Ze raakte rond 18.00 uur op zaterdag van de weg en eindigde in de sloot, zo vertelde de vrouw later. De hoogbejaarde dame had zelf de kracht niet meer om uit haar auto te geraken en zag zich genoodzaakt om te wachten tot iemand haar vond. Dat gebeurde dus zo’n 18 uur later.

De vrouw was aanspreekbaar en raakte slechts lichtgewond. Voor de zekerheid werd ze naar het ziekenhuis gebracht, maar ze maakt het goed, aldus de politie. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. Het rijbewijs van de dame is tijdelijk ingetrokken in afwachting van het onderzoek naar haar rijvaardigheid.