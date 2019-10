Liverpool blijft als enige ongeslagen na nipte zege tegen Tottenham, Manchester United wint ondanks twee gemiste penalty’s

Liverpool blijft als enige club ongeslagen in de Premier League. The Reds wonnen tegen Tottenham met 2-1 na een late strafschopgoal van Mohamed Salah. Ook in Norwich City-Manchester United vielen er twee strafschoppen, die door Marcus Rashford en Anthony Martial gemist werden. Man U won desondanks simpel met 1-3 bij de promovendus. Arsenal kwam dan weer niet langs het Crystal Palace van Christian Benteke (2-2).

Na de vlotte overwinning bij Racing Genk in de Champions League wachtte zondag in het eigen Engeland een hardere noot om te kraken: met het duel tegen Tottenham kwam er een heruitgave van de Champions League-finale van vorig seizoen. De bezoekers namen een vliegende start dankzij een doelpunt in de eerste minuut van talisman Harry Kane. Ondanks een resem kansen voor de thuisploeg bleef het voor de pauze 0-1. Pas in de tweede helft kon Liverpool de bordjes gelijk hangen via Jordan Henderson.

Een penaltyfout van Serge Aurier gaf uiteindelijk de doorslag voor Liverpool: Mohamed Salah miste niet vanaf de stip en zette met nog een kwartier te gaan de 2-1 op het bord. Dat werd ook meteen de eindstand. Toby Alderweireld speelde bij de bezoekers de volledige partij, Jan Vertonghen kwam niet van de bank. Bij Liverpool viel Divock Origi in in de blessuretijd.

Foto: Photo News

In Londen kwam Arsenal in actie tegen stadsgenoot Crystal Palace, dat vooraf verrassend op de zesde plek kampeerde en bij winst over de Gunners kon wippen. Goals van Sokratis en David Luiz - nota bene de twee centrale verdedigers - brachten Arsenal na nog geen tien minuten naar de zevende hemel. Palace zag sterretjes, want Alexandre Lacazette zorgde ei zo na zelfs voor de 3-0. Maar de bezoekers gaven niet op en op het halfuur scoorde Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) vanaf de stip de aansluitingstreffer.

In de tweede helft kwam Palace helemaal langszij na een kopbaldoelpunt van Jordan Ayew. 2-2 leek ook lange tijd de eindstand te gaan worden, hoewel Arsenal bleef drukken. Lacazette trof de paal met iets meer dan een kwartier te gaan. Na 84 minuten kwam de 3-2 er alsnog: Sokratis miste van dichtbij niet en scoorde zijn tweede van de avond. Het feestje was wel van korte duur, want de VAR zag een fout in de opbouw naar het doelpunt en keurde de winnende treffer bijgevolg af. Eindstand: 2-2. Christian Benteke mocht na 82 minuten invallen voor doelpuntenmaker Ayew.

Foto: EPA-EFE

Voor Manchester United stond een bezoekje naar promovendus Norwich City, tevens de voorlaatste in de stand, op het programma. Voor Man U, zelf pas vijftiende, was winnen een absolute noodzaak. Dat deden deook vlot. Scott McTominay, Marcus Rashford en Anthony Martial bezorgden United een comfortabele voorsprong (0-3).

Tussendoor misten de bezoekers echter ook twee penalty’s. Zowel Rashford als Martial zagen hun elfmeter afgestopt worden door Tim Krul, de man die Nederland in 2014 naar de halve finales van het WK loodste door tegen Costa Rica twee ballen te redden tijdens de strafschoppenreeks. Onel Hernandez zorgde in het slot nog voor de 1-3 namens Norwich City, maar dat doelpunt was niet meer dan een voetnoot. Andreas Pereira speelde bij de bezoekers 82 minuten mee.

Liverpool blijft zes punten voor Man City

Dankzij de winst in de topper komt Liverpool nu op 28 punten in tien wedstrijden, waarmee The Reds resoluut aan de leiding blijven in de Premier League. Manchester City is tweede met 22 eenheden, terwijl het verrassende Leicester City de derde plek deelt met Chelsea (20 punten). Arsenal en Crystal Palace blijven op plekken vijf en zes met respectievelijk 16 en 15 punten. Manchester United (13 punten) maakt een enorme sprong van de vijftiende naar de zevende plaats, maar deelt die zevende plek wel met drie andere clubs. Tottenham heeft één punt minder en staat elfde. Norwich blijft voorlaatste en moet enkel Watford achter zich dulden.