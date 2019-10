Arsenal-aanvoerder krijgt boegeroep over zich heen tijdens wissel en scheldt vervolgens eigen fans uit

Het zit er bovenarms op tussen aanvoerder Granit Xhaka en de fans van Arsenal. De Zwitserse middenvelder werd in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace gewisseld en kreeg daarbij een deel van de thuisaanhang over zich heen. Xhaka reageerde als door een wesp gestoken: hij daagde de supporters uit door zijn armen in de hoogte te werpen en een hand achter zijn oor te houden, riep “f**k off” naar hen, en verdween vervolgens in de spelerstunnel terwijl hij zijn shirt uittrok. Een pijnlijke exit voor Xhaka, die nochtans de assist had gegeven voor de openingstreffer.