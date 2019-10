Politici onder de indruk, nadat ‘Make Belgium great agian’ hen confronteert met 500 nabestaanden van fietsdoden: “Soms voel je je machteloos”

Meer dan vijfhonderd mensen stonden de vijf politici op te wachten. Gekleed in hetzelfde witte T-shirt met een hartje. Enkel het opschrift verschilde: mijn dochter, mijn vriend, mijn broer. Allemaal nabestaanden van verkeersslachtoffers op de fiets. Het VTM-programma ‘Make Belgium great again’ verzamelde hen om de politici laten nadenken over veiliger fietspaden in ons land. Een rake boodschap voor Meyrem Almaci, Hilde Crevits, John Crombez, Alexander De Croo en Ben Weyts. “Ik denk dat elke politicus zich nu aangesproken voelt”, zegt Crevits.