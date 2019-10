Hoe Koen Geens achter het net viste en Sophie Wilmès premier werd: “Voor mij is het glas altijd halfleeg”

Het is maar een regering in lopende zaken. Bovendien heeft Sophie Wilmès slechts 38 van de 150 Kamerleden achter zich. De eerste vrouwelijke premier van het land had een historisch moment moeten zijn. In de plaats daarvan is haar benoeming nog maar eens de vinger op de gapende wonde die de federale regering geworden is. En toch. Zelfs dan zorgde de opvolging van Charles Michel nog voor enig getouwtrek. En dan vooral door Koen Geens. “Het blijft wel de 16, zelfs als daar veel nadelen aan verbonden zijn.”