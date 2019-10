Hoe de ‘koekjesvracht’ van een 23-jarige chauffeur 39 personen de dood injoeg

Onder het mom dat het om een lading koekjes ging, is de dodencontainer met 39 Aziaten aan boord vorige week dinsdag afgezet in Zeebrugge. Dat meldt het federaal parket. De 23-jarige chauffeur Eamon H., een Noord-Ier, kon dankzij het speurwerk van Belgische speurders geïdentificeerd worden. De speurders maakten die informatie over aan de Britse en Ierse collega’s. Die laatsten arresteerden de man zaterdag.