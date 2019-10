Wouter Vandenhaute praat over overname Roda JC

Wouter Vandenhaute (58) praat met de noodlijdende Nederlandse tweedeklasser Roda JC over een eventuele overname van de club. De club uit Kerkrade heeft het mes op de keel. Als er vandaag geen bankgarantie van 900.000 euro ligt, dan wordt Roda JC door de licentiecommissie drie punten in mindering gebracht.

“Ik laat me door die deadline niet onder druk zetten”, zegt Vandenhaute, in ons land bekend als oprichter van het productiehuis Woestijnvis en eind 2017 ook in de running om Anderlecht over te nemen. “Er is een verkennend gesprek geweest maar op dit moment is de overname nog niet concreet. Ik heb ook nog Let’s Play, mijn makelaarsbureau. Maar Roda JC is wel een leuke club.”

Roda JC degradeerde vorig jaar uit de eredivisie en staat nu twaalfde in eerste divisie die luistert naar de welluidende naam Keuken Kampioen Divisie.