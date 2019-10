“Washington zo lek als een zeef” en “Bin Laden was een kanjer”: de opvallendste uitspraken van Trumps speech geanalyseerd

Het was een meer dan tevreden, zelfs triomferende Donald Trump die het nieuws op een druk bijgewoonde persconferentie in het Witte Huis aankondigde: ISIS-leider Al-Baghdadi was gedood. De Amerikaanse president was op dreef en liet zich in de vragensessie achteraf soms écht gaan. We lichten de meest opvallende uitspraken toe.