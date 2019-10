Na dood al-Baghdadi: “ISIS heeft maanden geleden al opvolger aangeduid”

De uitschakeling van Aboe Bakr al-Baghdadi lijkt de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) niet meteen onthoofd achter te laten. Verschillende media stellen zondag dat er al maanden geleden een opvolger is aangeduid: Abdullah Qardash.

LEES OOK. Trump bevestigt dood van Abu Bakr al-Baghdadi, hoofd van ISIS: “Hij is gestorven als een lafaard”

Qardash - wiens naam ook wel als Kardash wordt geschreven - werd in augustus al aangeduid als opvolger van al-Baghdadi, zo melden onder meer Newsweek en The Telegraph op hun nieuwssite. Amaq, het propagandakanaal van ISIS, maakte toen melding van de promotie van Qardash, een gewezen officieren in het Iraakse leger van Saddam Hoessein.

Qardash leerde al-Baghdadi in 2003 kennen in Camp Bucca, waar ze allebei door Amerikaanse troepen werden gevangengehouden, zo schrijft The Telegraph. De gevangenis van Camp Bucca staat bekend als een broeinest van jihadistisch activisme, waar de kiemen van IS werden gezaaid.

Nog volgens Newsweek en The Telegraph was al-Baghdadi uitgegroeid tot een “boegbeeld” van ISIS, dat echter geen al te grote rol meer speelde bij het plannen van aanvallen. Door zijn bekendheid was het voor al-Baghdadi moeilijk om de organisatie echt te leiden, schrijft The Telegraph. “Zijn strikte beveiliging maakte het onmogelijk om met aanhangers te communiceren, afgezien van sporadische en korte audioberichten.”

LEES OOK. Hoe een simpele prediker de grootste vijand van het Westen werd: Abu Bakr al-Baghdadi, de ‘onzichtbare sjeik’ die met ijzeren hand regeerde (N+)