Woeste Feyenoord-fans wachten spelers op na verlies in Klassieker en bekogelen ploegbus

Het pijnlijke verlies tegen aartsrivaal Ajax in de Klassieker (4-0) heeft voor Feyenoord nog een onaangenaam staartje gekregen. Bij de terugkeer in Rotterdam werd de spelersbus opgewacht door een grote groep boze supporters. De politie probeerde de aanwezige fans uit elkaar te drijven. Enkele spelers, waaronder Steven Berghuis en Leroy Fer, gingen wel het gesprek aan met de fans. Coach Jaap Stam deed dat niet.

Het gaat niet goed met Feyenoord in de Eredivisie. De fiere Rotterdammers staan pas twaalfde en kregen op bezoek bij aartsrivaal Ajax een stevige pandoering op zondagmiddag. Klaarblijkelijk was dat voor een pak fans de spreekwoordelijke druppel, want een groep supporters wachtte de spelersbus op bij de terugkeer naar het oefencomplex. Er werd onder andere met vuurwerk en rookbommen gegooid, meldt De Telegraaf. Media TV sprak over een “grimmige sfeer”.

Enkele spelers gingen na aankomst wel in gesprek met de aanwezige fans. Steven Berghuis werd bij de rust vervangen met een knieblessure, maar voerde wel het woord. “Ik ben voor jullie gebleven. Leroy (Fer, nvdr.) is voor jullie uit Engeland gekomen. Net alsof wij opzettelijk verliezen”, foeterde de spits van Feyenoord, die overigens wel begrip toonde voor de fans. “We maken gewoon domme fouten, daarom verliezen we. Het is goed dat jullie hier eens zijn. Misschien wordt de hele club dan een keer wakker.”

De aanwezige fans riepen ook om coach Jaap Stam, maar die kwam niet tevoorschijn. Volgende week wacht de verplaatsing naar Venlo, dat samen met ADO Den Haag en Fortuna Sittard op de voorlaatste plek staat. Een uitgelezen kans om weer aan te knoppen met winst na een magere 1 op 9?