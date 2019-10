Maria was jarenlang een graag geziene gast in de hoogste Amerikaanse kringen, tot de Russische spionne door de mand viel

Huilend viel ze in de armen van haar geliefden terwijl ze werd overladen met bloemen. Rusland ontving de 30-jarige Maria Boetina als een heldin. Bijna vijf jaar lang infiltreerde ze de belangrijkste conservatieve kringen in de VS. Ze was een graag geziene gast bij wapenlobby NRA en dineerde met Donald Trump jr. Maar toen viel ze door de mand.