Dat KV Mechelen zondagavond won in Waasland-Beveren, had het ook wel te danken aan geklungel in de Beverse defensie. Bij een 1-1-stand in de tweede helft kwam Malinwa immers opnieuw op voorsprong omdat vier spelers van de thuisploeg met elkaar in duel gingen op een scherp aangesneden vrije trap van Schoofs. Tshibola verlengde de bal uiteindelijk in eigen doel. Pijnlijk.