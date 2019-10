Oppositieleider Benny Gantz mag regering vormen

Voor het eerst in tien jaar krijgt een politicus van de oppositie de kans om een regering te vormen in Israël. Op vraag van de president startte ex-legerleider Benny Gantz (60) gesprekken nadat Benjamin Netanyahu er niet in slaagde om een coalitie te smeden.

Gantz van het centristische Blauw-Wit moet voor 20 november slagen. Zijn eerste gesprekspartner gisteravond was Netanyahu, leider van het rechts-conservatieve Likoed en waarnemend premier. Gantz wil samenwerken met Likoed, maar tot nu weigerde hij de 70-jarige Netanyahu als regeringsleider omdat hem drie aanklachten wegens corruptie boven het hoofd hangen.

Om te regeren is een meerderheid van 61 zetels nodig. Tijdens de verkiezingen behaalde Blauw-Wit er 33, Likoed kreeg er 31. Als ook Gantz faalt, dan kan ieder parlementslid proberen om 61 medestanders te vinden voor een coalitie. Als dat mislukt binnen de 21 dagen, komen er voor de derde keer in een jaar parlementsverkiezingen. (agg)