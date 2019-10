Van ‘Super Mario’ tot ‘Graaf Draghila’

Was Mario Draghi een goede centraal bankier, of was hij dat niet? De meningen lopen sterk uiteen. “Voor mij is Draghi gebuisd”, zegt Geert Noels, hoofdeconoom van Econopolis. “Laat één ding duidelijk zijn: Draghi heeft gedaan wat gedaan moest worden”,zegt professor Gert Peersman, de ECB-kenner van de Gentse universiteit.

De man die ervoor zorgde dat we op reis nog altijd met euro’s kunnen betalen

Wanneer Draghi in 2011 voorzitter van de ECB wordt, woedt de schuldencrisis in alle hevigheid: Griekenland staat op omvallen, Ierland en Portugal hangen aan het infuus en op de beurzen wordt hevig gespeculeerd op de ondergang van de euro. Wanneer grote economieën als de Spaanse en de Italiaanse in het vizier komen, zegt Draghi dat de ECB er alles aan zal doen – “whatever it takes” – om te vermijden dat de eurozone uit elkaar spat. Zijn vastberadenheid maakt indruk: de speculaties over het einde van de euro verstommen zo snel dat het programma dat de ECB klaar heeft om de strijd aan te gaan, in de lade mag blijven liggen. De ECB heeft haar ‘Super Mario’.

Handelsblatt

“Die redding van de euro betekende veel meer dan louter het feit dat we nog altijd met euro’s kunnen betalen in het buitenland”, zegt professor Peersman. “Het betekende ook dat de landen die toen in het oog van de storm stonden, hun overheidsschuld weer tegen haalbare rentes konden financieren. Zo niet zouden de belastingen flink de hoogte zijn ingegaan.”

Al wijst Geert Noels er fijntjes op dat de redding van Griekenland en de euro toch vooral “de redding van Franse, Italiaanse en Duitse systeembanken” tot doel had.

De man die de ‘bazooka’ bovenhaalde en 11 miljoen jobs creëerde

Om de slabakkende economie van de eurozone er weer bovenop te helpen, besluit de ECB de rente te verlagen en tegelijk massaal de geldkraan open te draaien: ze koopt voor alles samen 2.600 miljard euro aan staatsobligaties op. Dat ‘goedkopegeldbeleid’ heeft wel effect: de economie in de eurozone groeit nu al zes jaar op rij en in die periode zijn liefst 11 miljoen extra banen gecreëerd. En de werkloosheid, die zakte in augustus naar 7,4 procent voor de hele eurozone. Dat is bijna het laagste peil sinds de start van de euro in 1999.

“Dat is Draghi’s grootste prestatie”, zegt Gert Peersman. “Hij heeft het spook van de deflatie succesvol aangepakt. Bij deflatie dalen de prijzen en de lonen, gaan de investeringen achteruit en belandt de hele economie in een neerwaartse spiraal, met stijgende werkloosheid en meer faillissementen.”

Al vindt Geert Noels dat die hele bazooka toch vooral een cadeau was voor de met schulden overladen Zuid-Europese landen: “Ja, deflatie is een enorm probleem voor landen met veel schulden. Maar als dronken rijden een probleem is, bestrijd je niet het autorijden, wel het overmatige alcoholgebruik.”

De man die een hold-up pleegde op onze spaarboekjes maar ook lenen spotgoedkoop maakte

Al heeft dat ‘lagerentebeleid’ een serieuze keerzijde: spaarboekjes, kasbons e.d. brengen nog amper iets op (inclusief inflatie worden we er zelfs armer op) en ook de opbouw van ons aanvullend pensioen (via pensioenfondsen en -verzekeringen) komt in het gedrang. Het levert Draghi de bijnaam ‘Graaf Draghila’ op door het Duitse boulevardblad Bild, dat hem verwijt “onze rekeningen leeg te zuigen”.

Geld lenen is dan weer spotgoedkoop, al gaat dat gepaard met oplopende vastgoedprijzen. In sommige landen is zelfs sprake van een vastgoedzeepbel. Tegelijk maande Draghi de banken aan om voorzichtig om te springen met het verstrekken van leningen, want wanneer bij een nieuwe crisis mensen hun woonlening niet meer kunnen terugbetalen, dreigen banken over de kop te gaan.

“Het beleid van Draghi komt dus met een flinke prijs, waarbij je je de vraag kunt stellen of het doel de middelen wel wettigde”, zegt Noels. “Kijk naar het diepe dal waar de Grieken doorheen moesten, kijk naar de schuldenberg die door het goedkopegeldbeleid niet is afgenomen, kijk naar ons spaarboekje dat niets meer opbrengt. Draghi heeft vooral de zuiderse landen geholpen en de noordelijke verarmd.”

Al nuanceert professor Peersman: “Het is niet omdat Draghi de allereerste ECB-voorzitter is geweest die de rente nooit heeft verhoogd, dat de lage rente zijn schuld is. Eigenlijk wordt er al sinds de jaren 80 te veel gespaard en te weinig geïnvesteerd.”