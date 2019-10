Beruchte ‘backpack-moordenaar’ overleden in gevangenis

De Australische seriemoordenaar Ivan Milat is op 74-jarige leeftijd overleden aan kanker. Milat stierf in de gevangenis waar hij zeven keer levenslang uitzat voor de moord op zeven backpackers.

De ‘rugzakmoorden’ gebeurden tussen eind 1989 en april 1992 in het Belanglo natuurreservaat, honderd kilometer ten zuidwesten van Sydney. De slachtoffers – drie Duitsers, twee Britten en twee Australische rugzaktoeristen – waren rond de twintig jaar.

Ivan Milat AFP

Ze hadden allemaal eerst een lift gekregen van Milat, waarna hij ze op gruwelijke wijze vermoordde en hun lichamen in het natuurgebied verstopte. Milat, die werkte als stratenmaker, werd uiteindelijk herkend door een backpacker die op het nippertje kon ontsnappen door uit de auto te springen. Pas vier jaar later, in mei 1994, werd Milat opgepakt.

De politie hoopte dat hij na zijn veroordeling meer moorden zou opbiechten: er waren sinds de jaren 70 verschillende verdwijningen geweest die leken op zijn werkwijze. Hij bleef echter zijn onschuld volhouden, ook op zijn sterfbed.

Over Milats daden zijn meerdere documentaires en films uitgebracht. Een van de bekendste is de Australische horrorfilm Wolf creek uit 2005. (agg)