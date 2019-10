Franse luxegroep LVMH heeft zijn oog laten vallen op Tiffany

Het Franse luxeconcern boven kleppers als Louis Vuitton (lederwaren), Dior (mode), Veuve Clicquot (champagne) en Bulgari (juwelen), heeft een overnamevoorstel gedaan aan de Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Dat hebben bronnen bevestigd aan het Franse persbureau AFP.

Een overnamebedrag is nog niet bekend. Als de deal doorgaat, dan zou het een van de grootste overnames zijn van de Franse luxepaus Bernard Arnault. Tiffany – dat in 1961 wereldberoemd werd door de film Breakfast at Tiffany’s met Audrey Hepburn – heeft vandaag een beurswaarde van net geen 12 miljard dollar (zo’n 10,83 miljard euro) en is met circa 14.000 medewerkers goed voor een omzet van 4,4 miljard dollar. Ter vergelijking: met een beurswaarde van zo’n 190 miljard euro is LVMH het meest waardevolle bedrijf van de eurozone. Met de overname wil de groep zijn positie versterken in de VS, na Azië de belangrijkste markt voor het Franse luxeconcern. Arnault opende half oktober nog een fonkelnieuwe Louis Vuitton-fabriek in Texas, met als eregasten president Donald Trump en diens dochter Ivanka. (krs)