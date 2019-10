“Hij stierf als een hond”

Zaterdagnacht. In het holst van de nacht stijgen acht Amerikaanse helikopters op vanop een luchtmachtbasis in het westen van Irak. Aan boord goed getrainde en zwaarbewapende soldaten van de elite-eenheid Delta Force, gespecialiseerd in terreurbestrijding. Bestemming: een top secret locatie in het westen van Syrië, in de provincie Idlib. “Een risicovolle vlucht van 1 uur en 10 minuten boven door Russen gecontroleerd gebied, waarbij onze troepen konden worden neergeschoten”, zei Trump. Al zijn de Russen vooraf wel geïnformeerd: “We hebben hen gewoon gezegd dat we zouden overvliegen”, niet dat het doelwit ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi was, “de leider van de meest genadeloze en gewelddadige terreurorganisatie ooit”.

Verklikt?

De ISIS-leider weet natuurlijk ook dat er een prijs van 25 miljoen dollar – zo’n 22 miljoen euro – op zijn hoofd staat. Hij komt amper buiten, verhuist om de haverklap, gebruikt geen telefoon en is onvoorspelbaar. Een geplande aanval is al “twee of drie keer” op het laatste nippertje afgeblazen. Maar nu is de Iraakse inlichtingendienst getipt dat de topterrorist in Barisha zit, een dorpje op een boogscheut van de Turks-Syrische grens. Volgens de ene zou Al-Baghdadi verklikt zijn door een man en een vrouw uit zijn inner circle die kort tevoren waren opgepakt. Andere bronnen hebben het over een opgepikt telefoonsignaal, mogelijk van een van zijn vrouwen.

Meteen breekt de hel los. Na een luchtraid, gevolgd door een vuurgevecht op de grond, dringt de Amerikaanse elite-eenheid met de hulp van Syrische Koerden de woning binnen waar de ISIS-leider zich schuilhoudt. “Ze bliezen een zijmuur op, de voordeur zat vol boobytraps”, aldus Trump, die de hele operatie samen met vicepresident Pence en een handvol adviseurs live volgde in de Situation Room van het Witte Huis. “Het was alsof ik naar een film keek.”

Met kinderen de dood in

Al-Baghdadi “panikeerde en huilde van de schrik”, aldus Trump. “Op het einde liep hij een tunnel in en nam drie van zijn kinderen mee. Hij blies zichzelf op met een zelfmoordvest en nam de kinderen mee de dood in. De schurk die anderen wilde intimideren, bracht zijn laatste momenten in opperste angst door, doodsbang voor onze troepen. Hij stierf als een hond, als een lafaard, vluchtend en wenend.” Bij de zelfmoordactie stortte de vluchttunnel gedeeltelijk in.

Bij de aanval vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Wel lieten minstens zes handlangers van Al-Baghdadi het leven. Onder hen ook twee vrouwen: “Zij hadden bomvesten om, maar brachten die niet tot ontploffing”, aldus Trump. Nog elf kinderen werden veilig en wel uit het gebouw gehaald. ”Het is niet duidelijk of het zijn kinderen waren”, aldus de president. Na twee uur was de operatie afgelopen en vlogen de elitetroepen terug naar de basis, nadat ze eerst nog “gevoelige informatie over de organisatie van ISIS en de toekomstige plannen” hadden verzameld. “Waardevolle informatie”, volgens Trump: “Zijn mogelijke opvolgers staan al op onze radar.”

Volgens het persagentschap Reuters hebben de Special Forces de lichamen (of wat daar nog van overblijft) van Al-Baghdadi en zijn bodyguard meegenomen. Trump van zijn kant hield het erop dat er “genoeg DNA-bewijzen zijn dat de ISIS-leider was omgekomen. De wereld is nu een betere plek.”