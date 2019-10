Bisschoppen willen ook getrouwde mannen als priester

Het eeuwenoude celibaat staat op de helling. Zuid-Amerikaanse bisschoppen willen dat ook getrouwde mannen tot priester gewijd mogen worden. Dat hebben ze besloten op een synode over het Amazonegebied. Het is nu aan paus Franciscus om het bisschoppelijke besluit al dan niet goed te keuren.

Het nijpende tekort aan priesters in de Amazone is al langer het onderwerp van discussie. In afgelegen dorpen komt soms maar een keer per jaar een priester langs om de mis op te dragen, de doop uit te voeren en de biecht af te nemen. Om daar een oplossing voor te vinden, stellen bisschoppen voor om oudere mannen uit diezelfde dorpen tot priester te laten wijden. Mannen die al getrouwd zijn, een gezin hebben en dus niet celibatair leven.

Alleen in het Amazonegebied zou het celibaat losgelaten worden. De gevolgen voor bijvoorbeeld België zullen op korte termijn miniem of zelfs onbestaande zijn. Traditionalisten binnen de Kerk vrezen wel dat dit besluit een eerste stap is in de richting van een algemene afschaffing van het celibaat.(agg)