Zeker negen ministers sneuvelen door aanhoudend straatprotest

Onder druk van het aanzwellende massaprotest belooft de Chileense president Sebastián Piñera zijn regering ingrijpend te hervormen. In de stoelendans zouden volgens persbureau Reuters zeker negen ministers hun portefeuille verliezen.

De Chileense economie kraakt in haar voegen nu burgers al een week massaal de straat op gaan om te protesteren tegen de stijgende kosten voor levensonderhoud en de grote kloof tussen arm en rijk. Alles begon met de prijsverhoging van het openbaar vervoer. Vrijdag kwamen tijdens een massabetoging een miljoen mensen op de been in hoofdstad Santiago.

Bij rellen met de oproerpolitie zijn inmiddels zeker zeventien mensen omgekomen. Er werden al zevenduizend arrestaties verricht. Volgens waarnemers hoopt Piñera met zijn ingreep in het kabinet tijd te kopen.(agg)