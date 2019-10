Liquidatie betekent niet het einde van ISIS

Waar komt Al-Baghdadi vandaan?

De man die jarenlang aan het roer stond van ISIS leidde een schimmig bestaan. Abu Bakr Al-Baghdadi verscheen slechts een handvol keren in het openbaar en liet zelden zijn eigen stem horen. Hij werd geboren in 1971 in Irak. Jeugdvrienden herinneren zich een verlegen jongen die graag voetbalde, maar nog liever in de moskee vertoefde.

In 2004 zou hij zijn doctoraat in islamitische studies halen, maar de Amerikaanse inval verhinderde dat. Hij ging aanleunen bij jihadistische groeperingen en werd aangehouden. In de gevangenis ontpopte hij zich als spiritueel leider. Volgens jihadexpert Pieter Van Ostaeyen lieten de Amerikanen hem begaan. “Hij hield de gemoederen kalm.”

Tegelijk leerde Al-Baghdadi in de gevangenis veel van zijn latere bondgenoten kennen. Na zijn vrijlating sloot hij zich aan bij ‘Al Qaeda in Irak’. Als religieus expert baande hij zich een weg door de hiërarchie. Toen in 2010 de leider omkwam bij gevechten, viel de macht in zijn schoot.

Wat was zijn rol binnen ISIS?

Als geleerde diende Al-Baghdadi aanvankelijk als boegbeeld van de organisatie. De werkelijke macht lag bij voormalige Iraakse officieren. Dat veranderde met het uitbreken van de Syrische burgeroorlog. Al-Baghdadi profiteerde van de chaos om de groep over de grenzen heen uit te breiden.

Toen hij in juni 2014 het kalifaat uitriep, was hij de onbetwiste leider van een uitgestrekt gebied dat 10 miljoen inwoners telde. Hij legde een strikt islamitische wetgeving op en liet de regels handhaven met openbare geselingen en executies.

Na de genocide op de Yezidi’s, het publiceren van gruwelvideo’s en aanslagen in Europa namen de bombardementen op zijn kalifaat toe. Al-Baghdadi verdween uit beeld en ISIS verloor stelselmatig terrein tot enkel de woestijn overbleef.

Is de dood van Al-Baghdadi het einde van ISIS?

Het korte antwoord is nee. De meest tot de verbeelding sprekende leider is verdwenen, maar het gedachtegoed blijft bestaan. Al-Baghdadi zal geëerd worden als martelaar waaraan andere jihadisten zich zullen optrekken.

De toekomst van de organisatie ISIS is evenwel onzeker. Een nieuwe kalief vinden is niet evident, want hij moet kunnen bewijzen dat zijn familie afstamt van de profeet Mohammed. “ISIS zou kunnen versplinteren”, zegt Van Ostaeyen, die dat wel niet verwacht. “Een implosie van ‘het kalifaat’ zou voor heel de groepering een ongelofelijke afgang zijn. Dat wil daar niemand op zijn geweten hebben.”

Van Ostaeyen kijkt in de eerste plaats naar de gevangeniskampen in het noorden van Syrië, waar duizenden jihadisten nu nog worden bewaakt door de Koerden. “Veel hangt af van wat daar gebeurt.” De Koerden houden na de liquidatie ernstig rekening met aanvallen op de kampen en vrezen dat slapende cellen Al-Baghdadi zullen willen wreken.