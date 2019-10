Minstens 2 doden en 16 gewonden tijdens schietpartij tijdens homecoming-feestje in Texas

Bij een schietpartij tijdens een homecoming-feestje in het Texaanse Greenville zijn minstens twee mensen gedood en zestien anderen gewond geraakt, zo heeft de politie zondagochtend laten weten. De dader kon nog niet worden gevat. Over zijn identiteit is voorlopig niets bekend.

Het feestje vond zaterdagavond lokale tijd plaats in een evenementenzaal nabij de campus van de Texas A&M University-Commerce. De slachtoffers zijn allemaal tieners of twintigers, aldus de politie. Zestien mensen, onder wie vier à vijf studenten, hadden verzorging nodig. Twaalf van hen liepen kogelwonden op. Sommigen werden ter plaatse verzorgd, anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Nog volgens de politie werd het feestje bijgewoond door meer dan 750 mensen. De speurders houden rekening met de mogelijkheid dat het eerste slachtoffer doelbewust werd geviseerd, waarna de schutter willekeurig op de rest van de aanwezigen zou hebben gevuurd.

Homecoming is een traditie uit Noord-Amerika, waarmee onder andere het begin van een nieuw schooljaar wordt gevierd.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP