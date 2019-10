Colombiaanse hoofdstad Bogota krijgt eerste vrouwelijke burgemeester

In Colombia is de linkse centrumkandidate Claudia Lopez als eerste vrouw verkozen tot burgemeester van hoofdstad Bogota. Lopez is openlijk lesbisch en staat symbool voor de strijd tegen de corruptie.

Claudia Lopez behaalde 35,24 procent van de stemmen en deed daarmee iets beter dan de liberaal Carlos Fernando Galan (32,49 procent), zo blijkt met 98,17 procent van de stemmen geteld. De 49-jarige Lopez volgt de liberaal Enrique Penalosa op als burgemeester.

De kiescampagne werd gekenmerkt door heel wat gewelddadige incidenten, maar de stembusslag zelf verliep kalm. Meer dan 100.000 personen traden tijdens de verkiezingen aan om een functie als gouverneur, burgemeester of lokale dan wel provinciale verkozene in de wacht te slepen.

Het ging om de eerste lokale verkiezingen in het land sinds toenmalig president Juan Manuel Santos in 2016 een vredesakkoord sloot met de guerrillabeweging Farc en zo een einde maakte aan 52 jaren van gewapend conflict.

De vredesovereenkomst ten spijt kwam het toch opnieuw tot heel wat geweld in de aanloop naar de verkiezingen en de overheid slaagde er niet in om die tendens te keren. Zeven kandidaten werden gedood en tientallen anderen aangevallen of bedreigd. Critici van huidig president Ivan Duque menen dat dit komt omdat Duque zich niet erg gewillig toont om het akkoord volledig te implementeren. Ook was er tijdens het kiesproces heel wat bezorgdheid over mogelijke fraude of corruptie bij de kandidaten.