Club Brugge speelde slechtste helft van het seizoen: “Zo boos hadden we Clement nog niet gezien”

Met twee nagenoeg perfect uitgevoerde schaduwopdrachten toonden Paul-José Mpoku (op Hans Vanaken) en Samuel Bastien (op Ruud Vormer) hoe je Club Brugge in eigen huis kunt vastzetten. Club kwam tegen Standard dan ook nog eens snel op achterstand. “En daar hadden we het mentaal lastig mee”, geeft Vormer toe. “Want tot nog toe werden we vooral omhoog geschreven.”