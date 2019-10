Brede opklaringen en overwegend droog

Maandag krijgen we eerst in de meeste streken brede opklaringen met aanvankelijk wat nevel of enkele plaatselijke mistbanken. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken met soms nog opklaringen. Een lokaal buitje is in de namiddag niet uitgesloten in het noorden en aan zee. De maxima schommelen tussen 7 of 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Vlaanderen.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Maandagavond en in het begin van de nacht verwacht het KMI vrij veel hoge wolken, maar overwegend droog weer. Op het einde van de nacht wordt het licht- tot halfbewolkt. De minima liggen tussen 0 en 5 graden in het binnenland en rond 7 graden aan zee. Op het einde van de nacht is er op sommige plaatsen kans op vorming van nevel of mist.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs blijft het dinsdag droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. In de kuststreek kan er eventueel een buitje vallen. We halen maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in het westen.

Woensdagochtend kan het vooral ten zuiden van Samber en Maas licht vriezen. Overdag wordt het droog en vaak zonnig bij maxima van 5 graden in de Ardennen tot 10 graden in Laag- en Midden-België.

Donderdagochtend kan het nog licht vriezen over het oosten van het land. De bewolking neemt toe vanaf het westen en geleidelijk valt er lichte regen. De maxima schommelen rond 9 graden in het centrum van het land.

Vrijdag gaat het regenen. Het wordt zachter met maxima rond 15 graden in het centrum. Zaterdag verwacht het KMI een wisselende bewolking met soms enkele buien. Het blijft zacht met maxima rond 14 graden in het centrum. Zondag vergroot vanaf het westen geleidelijk de kans op regen. Het kwik klimt tot 13 of 14 graden.