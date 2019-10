CLUBNIEUWS. Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Kums niet tegen Anderlecht

Club Brugge zag met Clinton Mata een sterkhouder uitvallen, de komende dagen moet blijken hoe lang hij onbeschikbaar is. Sven Kums ontbrak bij AA Gent door een hamstringblessure en zal ook tegen Anderlecht niet meespelen. KV Oostende ten slotte legde bij Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, een bod neer op de tribune die de club de dieperik injaagt. Het clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Mata gewisseld met spierblessure

Nog voor de rust moest Clinton Mata (26) gewisseld worden bij Club Brugge. De verdediger, aan een ijzersterk seizoen bezig, kende sportief zijn dagje niet en kreeg op de koop toe ook nog eens te kampen met een spierblessure. Hij probeerde eerst nog voort te spelen, maar moest toch vervangen worden door Kossounou. Heel erg zou zijn blessure niet zijn: Clement wisselde hem vooral uit voorzorg. De komende dagen moet blijken hoe lang hij onbeschikbaar is, maar het lijkt erop dat de match van woensdag tegen Zulte Waregem te vroeg komt.(jve)

AA GENT. Kums niet tegen Anderlecht

Sven Kums ontbrak bij AA Gent door een hamstringblessure. Ook donderdag tegen Anderlecht zal de middenvelder kunnen rusten. Kums mag immers niet spelen tegen de Brusselaars. Gent huurt hem een jaar van Anderlecht, maar paars-wit betaalt nog een groot deel van zijn loon. Bij zulke constructies schrijft het ­reglement voor dat huurspelers niet mogen aantreden tegen hun moederclub.

Ook Asare en Owusu waren er niet bij tegen STVV. Owusu was nog niet fit na de trap die hij kreeg tegen Wolfsburg, Asare viel uit toen Gent zaterdag op het kunstgras van Stayen trainde. “Het spijt me om te zeggen, maar veel spelers krijgen last van zo’n veld als ze het niet gewend zijn”, stelde Gent-coach Jess Thorup. De Gentse coach hoopt Owusu en Asare wel te recupereren tegen Anderlecht.(jug)

KV OOSTENDE. Bij Coucke bod op tribune

KV Oostende legde bij Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, een bod neer op de tribune die de club de dieperik injaagt. Op die manier hoopt KVO alsnog af te geraken van de jaarlijkse huurprijs van 1,2 miljoen euro, want de afbetalingen op lange termijn zouden dan veel minder hoog liggen. Uiteraard komt het Oostendse bod niet in de buurt van de 21 miljoen euro die Coucke in 2016 zelf betaalde voor de bouw van de tribune. Verre van zelfs. Het is dan ook afwachten of Alychlo – lees Coucke – deze oplossing aanvaardt of nog een tegenvoorstel doet. Maar als KVO straks ten onder gaat is de zakenman zijn tribune kwijt en moet hij zelf nog leningen afbetalen aan de bank.(jug)