Meesterwerk dat decennialang in de keuken boven fornuis hing, brengt oud vrouwtje 24 miljoen euro op

Een schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue is zondag tijdens een veiling voor 24,18 miljoen euro verkocht. Een geweldige meevaller voor de verkoper, een oud Frans vrouwtje die niet wist hoe groot de waarde was van het kleine werkje dat al decennialang in haar keuken hing.

Een houten paneel van amper 28,5 bij 20,3 centimeter met daarop “De bespotting van Christus” door de Italiaanse schilder Cimabue (1272-1302). Dat schilderij hing decennialang boven het fornuis in de keuken van een oude vrouw die in de buurt van de Noord-Franse stad Compiègne woonde.

De vrouw was niet op de hoogte van de grote waarde van het werk: ze dacht dat het een doordeweeks oud religieus icoon was, tot ze er enkele maanden geleden op aanraden van een kenner mee naar het veilinghuis trok. Daar werd de waarde van het schilderij uit de vroege renaissance op 4 tot 6 miljoen euro geraamd, maar op de veiling zondag bij veilinghuis Actéon in de Franse gemeente Senlis ging de prijs nog veel hoger. Over de identiteit van de koper werd geen informatie gegeven.

Foto: AP

Foto: REUTERS