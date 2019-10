Al 200.000 mensen op de vlucht voor bosbranden in Californië: noodtoestand uitgeroepen, 2 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit

Zowat 185.000 mensen ten noorden van de stad San Francisco hebben zondagavond het bevel gekregen om hun huizen te verlaten door de brand ‘Kincade Fire’. Twee miljoen mensen in de regio zitten zonder elektriciteit, het vuur heeft intussen al meer dan 12.000 hectare land in de regio verwoest. De gouverneur van de staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens de brandweer van Californië was de brand, die woensdagavond ontstond, zondagochtend nog maar voor 10 procent onder controle, mede door de weersomstandigheden. “Het is de grootste evacuatie die de sheriff van Sonoma County zich kan herinneren”, aldus het kantoor de sheriff op Twitter. Zondagochtend werd de evacuatie gelast van de zones net ten noorden van de stad Santa Rosa, en later werd ook de noordelijke helft van de stad geëvacueerd.

Sheriff van Sonoma County Mark Essick roept de mensen eveneens op om zeker te evacueren. “Ik zie dat mensen zeggen dat ze gaan blijven en deze brand gaan bestrijden”, zei hij volgens The Hill. “Je kan hier niet tegen vechten. Evacueer alstublieft.”

Opvangcentra volzet

Verschillende opvangcentra zijn ondertussen volzet, en in Santa Rosa moest een van de centra sluiten omdat het zich in de evacuatiezone bevond, aldus lokale televisiezender ABC7. Daarnaast werd een ziekenhuis in de stad geëvacueerd, en werden de gevangenen van de North County Detention Facility naar een andere instelling overgebracht.

Het vuur verspreidt zich in zuidelijke richting, geholpen door erg droog weer en rukwinden tot 130 kilometer per uur. En ook volgende week wordt nog droog weer verwacht. Meer naar het zuiden is het vuur ondertussen aangekomen bij de Carquinez Bridge, die Contra Costa County en Vallejo verbindt. Ook daar is de evacuatie van inwoners van start gegaan.

Noodtoestand

De autoriteiten nemen voldoende voorzorgsmaatregelen, nadat een jaar geleden bij de brand ‘Camp Fire’ 86 doden vielen in het stadje Paradise, in het noorden van Californië. En in Santa Rosa werden in 2017 nog meer dan 1.400 gebouwen verwoest door de ‘Tubbs Fire’. Zowat 3.000 brandweerlieden werden ontplooid om het vuur te bestrijden.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft ook de noodtoestand uitgeroepen. “De ‘Kinkade Fire’ heeft tot nu toe al meer dan 30.000 hectare verwoest, heeft geleid tot de evacuatie van 200.000 mensen en bedreigt honderden structuren”, klinkt het. “De ‘Thik Fire’ in Zuid-Californië heeft ook structuren vernield, huizen bedreigd en de evacuatie van tienduizenden mensen veroorzaakt.”

“We zetten alle middelen in die we hebben en blijven strijden tegen deze branden en deze ongezien hevige winden”, aldus gouverneur Newsom ook op Twitter. “Als je woont in het getroffen gebied, zorg er dan alsjeblieft voor dat je veilig bent en volg alle waarschuwingen op van de lokale autoriteiten.”

Geen elektriciteit

Twee miljoen mensen zitten ondertussen zonder stroom, omdat privaat energiebedrijf Pacific Gas & Electric beslist heeft om uit veiligheidsoverwegingen de elektrictiteitstoevoer stop te zetten. Newsom zegt in zijn persbericht nog dat de bedrijven die beslissen om de stroom af te schakelen verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de gevolgen. De gouverneur laat ook nog weten 75 miljoen dollar te hebben vrijgemaakt om de impact van de stroomonderbrekingen te verminderen en om kwetsbare bevolkingsgroepen bij te staan.

