Robert Lewandowski scoort als eerste in Duitsland negen matchen op rij en jaagt nu op legendarisch record van Gerd Müller

Als je het vergelijkt met Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, haalt Robert Lewandowski (31) eigenlijk niet zo vaak de krant. En dat is onterecht. Zeker dit jaar. De spits van Bayern München scoorde afgelopen weekend voor de negende competitiematch op rij, een record. Legende Gerd Müller – ooit goed voor veertig goals in één seizoen – krijgt het stilaan warm.