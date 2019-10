Gemaskerde mannen overvallen ijssalon en knevelen zaakvoerster

Antwerpen - Gemaskerde mannen pleegden maandagmorgen een overval op een ijssalon in de Hoogstraat in Antwerpen. Daarbij knevelden ze de eigenares van de zaak. Ze konden buit maken en sloegen op de vlucht.

De overval gebeurde rond half zes maandagmorgen. Drie gemaskerde mannen drongen ijssalon Tropical in de Hoogstraat binnen. “Op dat moment was de eigenares in de zaak aanwezig. Ze zou korte tijd gekneveld zijn”, aldus Willem Migom van de Antwerpse politie.

De daders konden buit maken en sloegen op de vlucht. De Antwerpse politie deed nazicht in de buurt, maar zonder succes. Het labo komt later op maandag nog ter plaatse voor sporenonderzoek. De vrouw raakte bij de overval lichtgewond. Mogelijk kreeg ze enkele slagen te verwerken. Ze was dan ook zwaar onder de indruk van de feiten.

Foto: rr